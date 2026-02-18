With your agreement, we and our 967 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Patrimoine - Autorité parentale

Assistance éducative : une amende de 7 500 € pour les parents ne déférant pas aux convocations du juge des enfants

Décret 2025-1136 du 28-11-2025 : JO 29 texte n° 23

Publié le 18/02/2026
quoti-20260218-pat.jpg

©Gettyimages

L’amende civile prononcée à l’encontre des parents ne déférant pas aux convocations aux audiences et auditions du juge des enfants lors d’une procédure en assistance éducative est de 7 500 € maximum (CPC art. 1200-1-1 nouveau). Rappelons que le principe de cette amende a été introduit par une loi de juin 2025 (C. civ. art. 375-1 modifié par loi 2025-568 du 23-6-2025) visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Le dispositif est entré en vigueur le 1er décembre et est applicable aux procédures en cours pour les convocations délivrées après cette date.

