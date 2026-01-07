Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation (ONC) et du jugement de divorce qui s’en est suivi, il a été stipulé que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seraient partagés par moitié entre les parents. À l’appui de ces deux décisions de justice notamment, la mère a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de son ex. Ce dernier la conteste devant le juge de l’exécution, avec succès.

La cour d’appel confirme : la créance de frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels telle que constatée dans ces décisions au bénéfice de Madame n’est pas liquide ; la saisie-attribution pratiquée ne peut donc pas avoir pour objet le recouvrement de cette créance. Elle relève la formulation retenue, sans limite des frais de cette nature pouvant être engagés ni contrôle des sommes engagées à ce titre par le créancier ; la somme due n’est ainsi pas déterminable.

Censure nette de ce raisonnement par la Haute Juridiction (C. exécution art. L 111-2 et L 111-6) : la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l'encontre de l'autre parent.