Actuellement, en matière d’assistance éducative, le juge des enfants demande, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement ou celle d’un administrateur ad hoc pour l’enfant qui n’est pas capable de discernement.

À compter du 6 janvier 2027, les conditions tenant à l’appréciation de l’intérêt de l’enfant et de sa capacité de discernement disparaissent avec le nouvel article 375-1 du Code civil. Ce texte prévoit que :

l’enfant sans condition de discernement est assisté d’un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Il en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui le mineur a été confié. Ce dernier peut également choisir librement son avocat (al. 3 nouveau) ;

le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388-2 (al. 4 nouveau). Autrement dit, cette désignation, qui n’est pas systématique, contrairement à celle de l’avocat, est demandée par le juge en cas d’opposition d’intérêts entre l’enfant et ses représentants légaux (C. civ. art. 388-2 al. 2 qui renvoie à al. 1) ;

l’assistance du mineur par l’avocat est, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle (al. 6 nouveau).