Le barreau de Paris lance PRISME, un nouveau programme d’accès au droit destiné aux personnes LGBTQIA+ confrontées à des discriminations, des violences ou des difficultés juridiques. Porté par Barreau de Paris Solidarité, le dispositif repose sur un réseau d’avocats bénévoles sensibilisés aux problématiques rencontrées par ces publics.

Les associations pourront saisir Barreau de Paris Solidarité, qui les orientera vers un avocat en fonction de la situation. Une première consultation gratuite, anonyme et confidentielle sera alors proposée, avec la possibilité, si nécessaire, de poursuivre l’accompagnement dans le cadre d’un droit de suite.

PRISME complète les dispositifs d’accès au droit existants et prévoit également des actions de sensibilisation et de formation des avocats volontaires.

Pour Louis Degos, bâtonnier de Paris : « L’accès au droit doit être universel mais les réponses ne peuvent pas toujours être uniformes. Certains publics ont besoin de dispositifs identifiés, de professionnels sensibilisés et d’un cadre de confiance spécifique. Avec PRISME, nous voulons précisément créer ce cadre et permettre à chacun d’accéder effectivement à ses droits ».

Le programme sera officiellement lancé le 13 octobre, lors d’un colloque consacré à l’intersectionnalité des discriminations LGBTQIphobes, à la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris.