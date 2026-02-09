CMS Francis Lefebvre Lyon poursuit le développement de son département Social avec la nomination de Mathieu Bombard, en qualité de Counsel. Le département Social dispose d’une expertise complète qui lui permet d’intervenir sur l’ensemble des problématiques juridiques du cycle de vie de l’entreprise.

Mathieu Bombard intervient en particulier aux côtés de Guillaume Bossy et de François Coutard, tous deux associés, et travaille en étroite collaboration avec les autres départements du cabinet et de CMS.

Mathieu Bombard est diplômé du master Droit social de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne. Il a obtenu son CAPA en 2012, il a prêté serment en novembre 2012 et il a exercé dans différentes structures à Paris de 2012 à 2019. Il a intégré les équipes de CMS Francis Lefebvre Lyon en novembre 2019 et il a depuis prouvé la rigueur de son travail, sa compétence technique, sa personnalité fédératrice et son implication en participant à la structuration d’une équipe dédiée au contentieux social, au sein du département droit social.

Il dispose de plus de 14 ans d’expérience en droit social lui ayant permis de développer une expertise significative en matière de contentieux auprès des clients du cabinet et échange quotidiennement avec les directions juridiques ou les DRH. L’expertise de Mathieu Bombard est plus particulièrement portée sur le contentieux en droit du travail, en lien avec les équipes du cabinet spécialisées en droit pénal des affaires et en droit de la protection sociale. Il assure principalement la défense et la représentation des entreprises et de leurs dirigeants devant les juridictions prud’homales, judiciaires et administratives.

Il intervient principalement pour le compte d’entreprises et de groupes internationaux du secteur de la métallurgie, de l’industrie pharmaceutique, du travail temporaire, de l’hôtellerie ou du sport. Il a notamment acquis une expérience développée sur les aspects juridiques des relations individuelles et collectives de travail en matière de contentieux individuels (contestations de ruptures de contrats de travail, demandes de requalifications, rappels de créances salariales, problématiques de discriminations, de harcèlements ou d’inégalités de traitement, avis d’aptitude ou d’inaptitude du médecin du travail, fraude à la législation sociale…) et collectifs de travail (négociation collective, relations avec les IRP, délit d’entrave, désignation des représentants du personnel…).

Avec cette nomination, l’équipe Social est composée de 4 Counsels sur un total de 9 avocats. Le cabinet CMS Francis Lefebvre Lyon est composé de 98 collaborateurs dont 62 avocats.