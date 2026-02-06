Sont regroupées dans les tableaux ci-dessous les cotisations de retraite de base et complémentaire des avocats salariés.

Retraite de base

La cotisation forfaitaire, dont les montants annuels et mensuels sont donnés ci-dessous, augmente pour 2026. La cotisation proportionnelle demeure, en revanche, calculée au taux de 3,20 %. Le plafond applicable à la rémunération prise en compte est également identique à celui de 2025.

Cotisation À l'année Au mois Total mensuel Part patronale Part salariale Cotisation forfaitaire (en €) 1e année d'exercice 363,00 30,25 18,15 12,10 2e année d'exercice 730,00 60,83 36,50 24,33 3e année d'exercice 1 145,00 95,42 57,25 38,17 4e et 5e années d'exercice 1 558,00 129,83 77,90 51,93 Au-delà et avocats de 65 ans et plus 1 988,00 165,67 99,40 66,27 Cotisation proportionnelle Plafond (en €) 297 549,00 24 795,75 Taux (en %) 3,20 3,20 1,92 1,28

Retraite complémentaire

Le barème mensuel des cotisations du régime complémentaire obligatoire est donné ci-dessous. Il est fonction de l'option qui a été exercée en faveur d'une des classes de cotisations au plus tard le 31 décembre 2025.

Les taux des cotisations augmentent pour la classe 1, quelle que soit la tranche de revenus concernés. Pour les classes 2 et 2+, ils ne sont en hausse que pour la première tranche de revenu.