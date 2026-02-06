With your agreement, we and our 961 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social - Statuts ou régimes particuliers

Avocats salariés : le barème des cotisations de retraite pour 2026 est diffusé

La CNBF a diffusé sur son site internet le barème des cotisations de retraite des avocats salariés pour 2026. Ce barème est donné sous réserve de son approbation par les pouvoirs publics.

www.cnbf.fr

Publié le 06/02/2026
quoti-20260206-social.jpg

©Gettyimages

Sont regroupées dans les tableaux ci-dessous les cotisations de retraite de base et complémentaire des avocats salariés.

Retraite de base

La cotisation forfaitaire, dont les montants annuels et mensuels sont donnés ci-dessous, augmente pour 2026. La cotisation proportionnelle demeure, en revanche, calculée au taux de  3,20 %. Le plafond applicable à la rémunération prise en compte est également identique à celui de 2025.

Cotisation

À l'année

Au mois

Total mensuel

 

Part patronale

 

Part salariale

 

Cotisation forfaitaire (en €)

1e année d'exercice

363,00

30,25

18,15

12,10

2e année d'exercice

730,00

60,83

36,50

24,33

3e année d'exercice

1 145,00

 

95,42

 

57,25

 

38,17

 

4e et 5e années d'exercice

1 558,00

129,83

77,90

51,93

Au-delà et avocats de 65 ans et plus

1 988,00

165,67

99,40

66,27

Cotisation proportionnelle

Plafond (en €)

297 549,00

24 795,75

 

 

 

 

 

 

Taux (en %)

3,20

3,20

1,92

1,28

Retraite complémentaire

Le barème mensuel des cotisations du régime complémentaire obligatoire est donné ci-dessous. Il est fonction de l'option qui a été exercée en faveur d'une des classes de cotisations au plus tard le 31 décembre 2025.

Les taux des cotisations augmentent pour la classe 1, quelle que soit la tranche de revenus concernés. Pour les classes 2 et 2+, ils ne sont en hausse que pour la première tranche de revenu.

 

Montant mensuel des revenus

(en €)

Total

(en %)

Part patronale

(en %)

Part salariale

(en %)

Classe 1

Tranche 1

de 1 à 3 542

7,00

4,20

2,80

Tranche 2

de 3 543 à 7 085

10,40

6,24

4,16

Tranche 3

de 7 086 à 10 627

12,20

7,32

4,88

Tranche 4

 

 

de 10 628 à 14 169

14,00

8,40

5,60

Tranche 5

 

 

de 14 170 à 17 711

15,80

9,48

6,32

Classe 2

Tranche 1

de 1 à 3 542

7,00

4,20

2,80

Tranche 2

de 3 543 à 7 085

11,60

6,96

4,64

Tranche 3

de 7 086 à 10 627

13,70

8,22

5,48

Tranche 4

 

 

de 10 628 à 14 169

15,80

9,48

6,32

Tranche 5

de 14 170 à 17 711

17,90

10,74

7,16

Classe 2 +

Tranche 1

de 1 à 3 542

7,00

4,20

2,80

Tranche 2

 

 

de 3 543 à 7 085

11,60

6,96

4,64

Tranche 3

de 7 086 à 10 627

13,70

8,22

5,48

Tranche 4

de 10 628 à 14 169

15,80

9,48

6,32

Tranche 5

de 14 170 à 17 711

 

20,40

 

12,24

 

8,16

 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialStatuts ou régimes particuliersProtection socialePaie
