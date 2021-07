Des particuliers font construire une maison et assignent le constructeur en annulation et, subsidiairement, en résiliation du contrat de construction de maison individuelle (CCMI). En cours de procédure, ils invoquent l’anéantissement du contrat par l’exercice de leur droit de rétractation. La cour d’appel rejette leurs demandes d’indemnisation et de démolition de l’ouvrage. Les juges leur reprochent de ne pas avoir démontré que le défaut d’altimétrie en cause rendait la construction impropre à sa destination et qu’il serait impossible d’y remédier tant sur le plan administratif que sur le plan technique.

La Cour de cassation rejette leur pourvoi sur la demande d’indemnisation car le retard de livraison et les irrégularités dans la formation du contrat invoqués n’étaient pas fondés compte tenu de l’exercice de leur droit de rétractation ayant entraîné l’anéantissement du contrat.

Mais elle casse l’arrêt quant au rejet de la demande en démolition, la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve. D’une part, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement de ce qui a produit l’extinction de son obligation. D’autre part, en cas d’anéantissement du contrat, le juge saisi d’une demande de démolition de l’ouvrage doit rechercher si celle-ci constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’affectent. Il appartient donc au constructeur de prouver le caractère disproportionné de la démolition.