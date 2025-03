En l’espèce, au vu d’un faisceau d’indices démontrant un lien fort entre les sociétés cédante et cessionnaire et le transfert de l’activité commerciale de la première à la seconde, l’administration a requalifié la cession du droit au bail portant sur une partie des locaux de la société cédante en cession de fonds de commerce. Elle tire ensuite les conséquences de cette requalification sur le résultat imposable de la société cessionnaire.

Selon la jurisprudence commerciale, il y a cession de fonds de commerce et non seulement du droit au bail, lorsque la cession de ce dernier s’accompagne de la vente de certains éléments du fonds de commerce et notamment de la clientèle (notamment, Cass. com. 14-4-1992 n° 89-20.908 ; Cass. com. 3-5-1995 n° 92-18.100). La doctrine administrative en matière de droit d’enregistrement précise quant à elle que la cession du seul droit au bail à un commerçant appelé en fait à recueillir la clientèle de quartier qui s'y rattache constitue une cession de fonds de commerce (BOI-ENR-DMTOM-10-10-10 n° 150).