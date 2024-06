Les statuts d'une SAS prévoient qu'un associé peut être exclu par une décision collective des associés et que, lorsqu'une telle exclusion est envisagée, l'intéressé ne peut pas participer au vote. Faisant valoir que la décision d'exclusion prise à son encontre dans ces conditions est irrégulière, un associé en demande l'annulation.

A noter :

L'apport principal de l'arrêt porte sur la sanction en cas de clause statutaire d'exclusion interdisant à l'associé dont l'exclusion est envisagée de participer au vote. Jusqu'à présent, en effet, une telle clause était réputée non écrite (sur le fondement de C. civ. art. 1844-10) et ce, dans sa totalité (Cass. com. 9-7-2013 n° 11-27.235 : RJDA 10/13 n° 813, 1e espèce). Il s'ensuivait que l'exclusion de l'associé était impossible tant que les statuts n'avaient pas été modifiés en vue d'écarter l'interdiction de voter. La Cour de cassation juge désormais que seule est réputée non écrite la stipulation de la clause d’exclusion prévoyant que l’associé ne prend pas part au vote. Ainsi, si la délibération ayant fait application de cette stipulation doit être annulée, rien n'interdit aux parties de convoquer, sur le fondement de la clause d’exclusion, une nouvelle assemblée où l’associé dont l'exclusion est proposée ne sera plus privé du droit de participer au vote.