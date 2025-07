Un homme marié sous le régime de la communauté légale achète un bien immobilier en propre. Le financement est assuré par un prêt, dont les échéances sont remboursées par la communauté. Lors de la liquidation du régime matrimonial après divorce, la cour d’appel le déclare redevable envers la communauté de 136 136 € au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt, sans expliquer sur quel fondement elle était parvenue à ce montant et sans distinguer entre le capital et les intérêts.

La Cour de cassation censure l’arrêt. La communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; leur paiement ne donne donc pas lieu à récompense au profit de la communauté, lorsqu’il a été fait avec des fonds communs (C. civ. art. 1401, 1403, 1437 et 1469). Il s’ensuit que, pour déterminer la récompense due par un époux en cas de règlement par la communauté des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de jouissance. En l’espèce, il incombait aux juges du fond de vérifier si la somme fixée correspondait au capital remboursé par la communauté, avant d’en rechercher le profit subsistant.