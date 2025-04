Créances entre époux : l’excès contributif de l’un aux charges du mariage s’apprécie « au global »

non seulement évaluer les facultés respectives de chaque époux, ce qui le conduit à prendre en considération les ressources de chacun des époux : gains et salaires, revenus des biens propres (N. Peterka et Q. Guigué-Schielé : Régimes matrimoniaux, coll. Hypercours, Dalloz 8e éd. 2024, n° 199). Et ce, en tenant compte des charges supportées par l'intéressé correspondant à des dépenses utiles ou nécessaires (Cass. 1e civ. 15-11-1989 no 88-13.259 : Bull. civ. I no 351) ;