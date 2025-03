En 1983, une donation-partage attribue à un frère et sa sœur la propriété de deux maisons contiguës. Des héritiers de la sœur assignent le frère, en revendication de la copropriété du sas d'entrée et d'un escalier intérieur, et subsidiairement en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille, ainsi qu’une indemnité d'occupation.

La cour d’appel rejette leur demande. Elle estime qu’elle ne peut reconnaître la servitude de passage par destination du père de famille puisque la donation-partage de 1983 ne constitue pas l’acte procédant à la première séparation des deux fonds, ceux-ci ayant été divisés au moins en 1928 lors du décès du premier propriétaire. Elle ajoute que les demandeurs n’apportent pas la preuve que l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages ne contient aucune disposition contraire à l'existence de la servitude invoquée. Elle retient, en outre, l’existence passée d'une ouverture indépendante sur la maison des héritiers pour écarter la servitude.

Censure de la Cour de cassation. La Haute Juridiction rappelle qu’au regard des articles 693 et 694 du Code civil, on ne peut reconnaître une servitude par destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Qu’il en découle que les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés, y compris lorsque les deux fonds, après avoir été réunis, font l'objet d'une nouvelle division. De plus, la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. Ainsi, dès lors que la cour d’appel a constaté que les fonds divisés avaient été réunis, avant la donation-partage de 1983, dans les mains d'un même propriétaire, il lui revenait d'apprécier l'existence d'une stipulation contraire au maintien d'une servitude qu’au regard du seul dernier acte de division : la donation-partage. En outre, dès lors qu’elle a constaté des aménagements dans le bâtiment, elle se devait de caractériser en quoi ces aménagements excluaient tout signe apparent de la servitude par destination du père de famille.