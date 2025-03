Une société fait construire un immeuble qu’elle place sous le statut de la copropriété. À la suite de désordres affectant les parties communes et un appartement, le syndicat des copropriétaires assigne l’assureur dommages-ouvrage (DO) et le maître d’œuvre. Le copropriétaire de l’appartement endommagé intervient à l’instance. L’assureur et le maître d’œuvre sont condamnés à lui verser une somme mensuelle jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, correspondant en fait à un préjudice locatif.

Cassation. S’agissant du maître d’œuvre, la Cour de cassation relève qu’il n’a pas été répondu à ses conclusions selon lesquelles il n’avait pas le pouvoir d’engager les travaux réparatoires et que le préjudice locatif était sans lien de causalité avec sa faute. S’agissant de l’assureur DO, l’arrêt, tout en rappelant qu’un tiers peut invoquer l’inexécution de son obligation contractuelle, retient également que n’a pas été caractérisé le lien de causalité avec la perte locative subie jusqu’à la réalisation des travaux pour lesquels le syndicat des copropriétaires avait été indemnisé et était seul à pouvoir les entreprendre.