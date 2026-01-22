With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Patrimoine - Professionnels du patrimoine

Ca coûte cher au notaire de réclamer un article 4 pour des prestations comprises dans le forfait de l’émolument

Cass. crim. 29-10-2025 n° 23-82.631 F-B

Publié le 22/01/2026
gettyimages-1475503214-1.jpg

©Gettyimages

Le notaire qui use des honoraires de l’article 4 malgré les alertes des instances professionnelles depuis plusieurs années de la nécessité de changer sa pratique abuse de sa qualité pour obtenir des paiements indus de ses clients. Cela lui vaut condamnation pour escroquerie. L’élément intentionnel du délit est en effet suffisamment caractérisé, à savoir réclamation d’honoraires pour des prestations comprises dans le forfait de l’émolument, notamment, et ce, malgré les avertissements, dans les dossiers de succession, pour des actes qui relevaient de façon évidente de la mission du notaire, rémunérée par le seul émolument. Inutile, pour s’en défendre, d’arguer du caractère ni clair, ni précis, ni prévisible du décret de 78 portant alors fixation du tarif des notaires (Décret 78-262 du 8-3-1978) ou encore de discuter du l’applicabilité prévisible du délit d’escroquerie aux faits reprochés (C. pén. art. 313-1). L’articulation de ces textes a permis au notaire, professionnel qui doit faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de son métier, de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, les conséquences pouvant résulter de ses actes. Cette affaire conserve tout son intérêt depuis la réforme du tarif portée par la loi Croissance, entrée en vigueur en 2016, à propos désormais des honoraires de l’article L 444-1, alinéa 3 du Code de commerce (Loi 2025-990 du 6-8-2015 ; Décret 2016-230 du 26-2-2016 ; Arrêté EINC1605792A du 26-2-2016).

PatrimoineProfessionnels du patrimoine
quoti-20251219-pat2.jpg
Patrimoine - Professionnels du patrimoine

Quelle enquête justifie la suspension provisoire de l’officier ministériel ?

L’officier ministériel qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ouverte par le procureur de la République pour des manquements comptables dans la gestion de son étude peut être provisoirement suspendu de ses fonctions par la juridiction disciplinaire de première instance.
quoti-20250718-vacs-9.jpg
Patrimoine - Professionnels du patrimoine

Loi « narcotrafic » : du nouveau en matière de lutte contre le blanchiment intéressant les notaires

La loi « narcotrafic » dispose que les personnes assujetties à la LBC-FT – dont les notaires – auront également l'obligation de se former ; un décret à paraître doit définir les modalités de cette formation.
quoti-20241106-patrimoine.jpg
Patrimoine - Professionnels du patrimoine

Garantir le secret professionnel du notaire suppose de respecter le principe du contradictoire

La levée du secret professionnel au profit d’un tiers par le juge saisi sur requête à cet effet s’accompagne impérativement du respect du principe du contradictoire, ce qui implique qu’il entende ou appelle le notaire avant de rendre son ordonnance.