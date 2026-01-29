With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété
Immobilier - Copropriété

Création d’un label « gestion des copropriétés en difficulté » pour les administrateurs judiciaires

Décret 2026-10 du 9-1-2026 : JO 10 texte n° 7 ; Arrêté JUSC2533984A du 9-1-2026 : JO 10 texte n° 9

Publié le 29/01/2026
quoti-20260129-immobilier.jpg

©Gettyimages

Un décret du 9 janvier 2026 crée un nouveau label « gestion des copropriétés en difficulté » permettant de reconnaître les compétences des administrateurs judiciaires et d’attester qu’ils disposent d'une expérience particulière dans le traitement des copropriétés en difficulté (C. com. art. D 811-69 à D 811-71 nouveaux). Un arrêté du même jour précise la procédure d'obtention et de retrait de ce label et les obligations de formation continue de ces professionnels (au moins 15 heures par an) (C. com. art. A 811-39 à A 811-41 nouveaux). La liste des administrateurs judiciaires labellisés fera l'objet d'une diffusion sur le site du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ) et auprès des premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel (C. com. art. D 811-69 nouveau).

ImmobilierCopropriété
