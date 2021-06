Fiscal - Impôt sur les sociétés

Quelles sont les dépenses de personnel retenues pour déterminer le crédit d’impôt recherche ?

Les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche, retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales correspondant à des cotisations sociales. Présentation sous forme de tableau des différents éléments à prendre en compte ou non pour le calcul du crédit d'impôt.