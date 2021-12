Deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes (SA) d'au moins 50 salariés (C. trav. art. L 2312-72). Toutefois, l'article L 2312-75 du Code du travail permet de réduire à un seul membre le nombre de représentants du CSE qui participent aux réunions de ces organes sociaux lorsque ceux-ci comportent déjà au moins un administrateur ou membre du conseil de surveillance élu ou désigné par les salariés au titre des régimes légaux prévoyant cette nomination, à titre facultatif (C. com. art. L 225-27 et L 225-79) ou obligatoire (C. com. art. L 225-27-1 et L 225-79-2).

Les droits du CSE dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) sont exercés auprès d'un organe social que les statuts doivent déterminer (C. trav. art. L 2312-76). Dans une SAS qui, par emprunt de ses statuts au régime de la SA, est dotée d'un conseil d'administration auquel participent des administrateurs élus ou désignés par les salariés, la représentation du CSE aux réunions de cet organe peut-elle être assurée par un seul membre du CSE comme dans la SA ?

Pour la majorité des membres du comité juridique de l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), la dérogation prévue à l'article L 2312-75 du Code du travail est d'interprétation stricte et faute pour ce texte de mentionner la SAS, cette forme sociale ne peut pas bénéficier de la dérogation légale. Le CSE d'une SAS d'au moins 50 salariés doit donc être représenté par deux membres aux réunions de l'organe social auprès duquel il exerce ses droits.