With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations
Patrimoine - Successions et donations

Demandes concurrentes d’attribution préférentielle

Le critère de l’aptitude des postulants à prendre en compte en cas de demandes concurrentes d’attribution préférentielle implique une appréciation à faire en considération des personnes qui postulent effectivement l’attribution et non de leurs descendants.

Cass. 1e civ. 1-10-2025 n° 23-16.618 F-D

Publié le 04/12/2025
Par Emmanuel de LOTH
quoti-20251204-patrimoine.jpg

©Gettyimages

Lors de la liquidation et du partage des successions de leurs parents, deux des trois enfants demandent chacun l’attribution préférentielle des mêmes terres agricoles. Le premier revendique l’attribution préférentielle de droit, qui est ouverte lorsque l’exploitation agricole ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’État et que le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné (C. civ. art. 832). Le second réclame l’attribution préférentielle facultative (C. civ. art. 831).

Le premier enfant reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli la demande de son frère, sans donner aucun motif au rejet de la sienne, qui était pourtant de droit.

La Cour de cassation confirme sur ce point la décision des juges du fond. Elle rappelle qu’en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité (C. civ. art. 832-3, al. 3). Les Hauts Magistrats précisent que la participation effective à la mise en valeur de l'exploitation agricole dont un héritier demande l'attribution préférentielle peut avoir existé à un moment quelconque, aussi bien à l'ouverture de la succession, qu'avant ou après celle-ci. En présence de demandes concurrentes formées par plusieurs héritiers remplissant les conditions prévues par la loi, celles-ci doivent faire l'objet d'une appréciation comparative selon les critères prévus à l’article 832-3, alinéa 3, peu important à cet égard que l'attribution préférentielle soit ou non de droit. Pour la Cour de cassation, c’est par une décision motivée que la cour d’appel a rejeté la demande d’attribution préférentielle du premier enfant après avoir examiné les demandes concurrentes de celui-ci et de son frère selon les critères de l’article 832-3 du Code civil.

Mais le premier enfant reproche également à la cour d’appel de s’être prononcée aux motifs que :

  • il est âgé de 67 ans, de sorte qu’il est manifestement plus proche de la retraite que son frère, âgé de 61 ans ;

  • il est en train de céder progressivement son exploitation à des tiers ;

  • il n’a aucun descendant susceptible de reprendre l’exploitation, contrairement à son frère qui a deux fils titulaires d’un diplôme d’agriculteur.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ces points. Le critère de l’aptitude des différents postulants en cas de demandes concurrentes (C. civ. art. 832-3, al. 3) implique une appréciation à faire en considération des personnes qui postulent effectivement l’attribution et non de leurs descendants. En outre, la cour d’appel n’a pas recherché, comme il le lui était demandé, si l’intéressé n’avait pas cédé une partie de ses terres afin d’être en mesure de financer la soulte dont il serait redevable si les terres concernées lui étaient attribuées. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

Mémento Successions Libéralités 2026
Pour en savoir plus
Votre référence en la matière !
voir Mémento Successions et libéralités 2025 N° 60950
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
PatrimoineSuccessions et donations
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251127-pat.jpg
Patrimoine - Successions et donations

Sans indivision entre héritiers et conjoint survivant, ce dernier est à l’abri du recel successoral

quoti-20251114-patrimoine.jpg
Patrimoine - Successions et donations

Rien que six mois pour agir en indignité du cohéritier coupable de violences sur les défunts

L'action en déclaration d'indiginité est enserrée dans un délai – de six mois – qui court à compter du décès lorsque la condamnation de l'héritier pour les faits susceptibles de lui coûter sa vocation successorale est antérieure au décès. Agir 15 ans après le décès est vain.
quoti-20251009-pat.jpg
Patrimoine - Successions et donations

« Legs rémunératoire » des travaux au moulin et des soins à son père : question de preuve

Si le de cujus a la faculté de consentir un legs rémunératoire à l’un de ses fils, encore faut-il pour ce dernier produire l’original du testament olographe ou, à défaut, une copie fidèle et durable de l’original en prouvant que celui-ci a existé jusqu’au décès du testateur.