Une commune a confié à une entreprise plusieurs lots d’un marché public de travaux qui font l’objet d’une décision de réception prononcée à la fois « sous réserve » de l’exécution de certaines prestations » et « avec réserves ». Estimant que les réserves n'ont pas été levées et que des travaux de reprise sont nécessaires, la commune assigne l’entreprise en référé provision et sa demande est rejetée. Elle reproche au juge d’avoir considéré que le délai de garantie de parfait achèvement commence à courir à compter de la date d’effet de la réception, alors que la réception a été prononcée « avec réserves » et « sous réserve » de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de certaines prestations du marché non exécutées.

Le Conseil d’État rejette son pourvoi. Sauf stipulations contraires, la réception des travaux, même lorsqu'elle est prononcée « avec réserves » ou « sous réserve » fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d'effet de cette réception.