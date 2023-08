Un aspirant notaire après avoir accompli son stage de formation professionnelle de 30 mois, puis soutenu son rapport de stage, se voit refuser la délivrance de son certificat de fin de stage par l’Institut national des formations notariales (INFN), ce qu’il conteste.

Peine perdue pour la cour d’appel, laquelle relève que la note de 8/20 obtenue lors de la soutenance de son rapport de stage ne traduit pas « de manière chiffrée que ses capacités professionnelles ont acquis un niveau suffisant ». À l’appui de ses prétentions, l’élève notaire ne relève par ailleurs aucune irrégularité procédurale et n'invoque, ni a fortiori ne justifie, d'aucune erreur manifeste d'appréciation du jury ayant décidé de sa note.

La Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond sous une réserve de taille : si la délivrance de ce certificat n'est pas subordonnée à l'attribution par le jury d'une note de soutenance minimale comme le relevait, à tort, la cour d’appel, en revanche, un refus peut être justifié par la note et l'avis circonstancié donnés par le jury (Décret 73-609 du 5-7-1973 art. 36 et 40 dans leur rédaction antérieure à celle du décret 2022-1298 du 7-10-2022). En l’espèce, la note de 8/20 était circonstanciée par le jury : rapport purement descriptif, manque d'analyse de fond, plan trop peu développé, annexes pour partie inexploitables et pour partie inutiles, qualités de la présentation orale insuffisantes à pallier les carences trop importantes de forme et de fond du rapport de stage, manque de prise en considération des conseils dispensés lors des deux premières soutenances, manque d'investissement, de travail et de sérieux dans l'élaboration d'un rapport de fin d'études. Il ne suffit pas d’effectuer un stage puis d’en soutenir le rapport pour obtenir son diplôme de notaire. La soutenance doit démontrer l’aptitude professionnelle de l’intéressé.