Un homme de nationalité allemande décède en France, laissant pour recueillir sa succession plusieurs enfants et sa sœur, désignée légataire universelle aux termes d’un testament olographe. Pour s’opposer à la délivrance du legs, les enfants font valoir que le testament, établi en français, n’est pas valable, leur père ne comprenant pas cette langue.

Pour rejeter la demande des enfants, la cour d’appel de Chambéry constate que cet acte rédigé en français est écrit, daté et signé de la main du testateur. Ce dernier y désigne sa sœur comme légataire universelle tout en précisant qu’en cas de présence d’héritiers réservataires il lui lègue la quotité disponible de ses biens. Les juges relèvent par ailleurs l’existence d’un autre écrit rédigé en allemand, intitulé « Traduction du testament » et daté du même jour. Cet écrit indique que le défunt désigne sa sœur comme exécutrice testamentaire générale et lui lègue son patrimoine disponible, même si celle-ci n’est pas une héritière directe. L’arrêt d’appel ajoute qu’il est constant que le défunt ne parlait pas le français et que le second document n’est pas de sa main, mais lui a été présenté pour comprendre le sens du testament.

Les juges retiennent enfin que les expressions « quotité disponible » et « patrimoine disponible » ont le même sens, de sorte que les deux écrits ne s’opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second. La seule différence relative à la désignation de la sœur comme exécutrice testamentaire n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière. Le consentement du testateur n’a donc pas été vicié.

Cassation au visa de l’article 970 du Code civil. Aux termes de ce texte, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Il résulte des constatations de l’arrêt d’appel que le testateur avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté. En déclarant le testament valable, la cour d’appel a violé le texte précité.