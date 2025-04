Au décès de leur père, une fratrie conclut un protocole d’accord selon lequel un fils cède à ses frère et sœur cohéritiers ses droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans sa succession. Par la suite, ceux-ci divisent par lots la maison familiale qui dépendait pour moitié du patrimoine paternel et la vendent, à prix fort, avec leur mère, elle-même usufruitière de son mari. Au décès de cette dernière, le fils cédant demande à ses frère et sœur la réintégration à l’actif successoral maternel, de la plus-value réalisée à la suite de la vente par lots.

La cour d’appel la lui accorde au visa d’un rapport d’expertise judiciaire. L’actif successoral reconstitué partageable, qui comprend notamment ladite plus-value de 97 960 €, s’élève désormais à 489 891,70 €.

Or, nous rappelle la Cour de cassation, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (C. civ. art. 843, al. 1). La cour d’appel ne pouvait pas ordonner le rapport successoral sans constater que la somme de 97 960 € correspondait à une libéralité de la mère à deux de ses trois enfants. Il ne suffisait pas de retenir que le projet de division par lots des biens immobiliers préexistait à la signature du protocole d’accord et que l’ignorance du fils cédant à ce sujet constituait une perte de plus-value à son détriment pour ne pas avoir transigé à la hausse.