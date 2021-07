À compter d’une date qui sera fixée par un arrêté, et au plus tard le 1er juillet 2025, certaines déclarations devront être souscrites – et les impositions correspondantes payées – par voie électronique. Il s’agit des déclarations de cessions de droits sociaux, des déclarations de dons manuels, des déclarations de dons familiaux de sommes d’argent et des déclarations de succession (Loi 2019-1479 du 28-12-2019 art. 150, I ; Décret 2020-772 du 24-6-2020).

Dans le cadre de la mise en oeuvre progressive de ces nouvelles obligations, le service de déclaration en ligne vient d’ouvrir. Accessible depuis le 30 juin dans l’espace particulier du contribuable sur impots.gouv.fr, il n’autorise pour l’instant que la télédéclaration des dons manuels (le paiement en ligne des droits correspondants devrait être possible en septembre) mais devrait progressivement être ouvert à d’autres déclarations.

A noter : La télédéclaration des dons manuels n’est pas pour autant obligatoire ; le donataire peut encore souscrire une déclaration « papier » (no 2735-SD) et la déposer auprès du service des impôts (pôle enregistrement) de son domicile.