Résultat 2024 des entreprises industrielles et commerciales : revue des principales nouveautés

Le résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'IS (et de celles n'ayant pas clos d'exercice en 2024) doit être télédéclaré au plus tard le 20 mai 2025.

Résultat 2024 des entreprises non commerciales : tour d'horizon des principales nouveautés

Les contribuables imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui relèvent de la déclaration contrôlée doivent souscrire, au plus tard le 20 mai 2025, une déclaration n° 2035-SD et ses annexes.

Résultat 2024 des entreprises agricoles : quoi de neuf ?

C'est le 20 mai 2025 au plus tard que doit être produite par voie électronique la déclaration des bénéfices de l'exercice 2024 pour tous les agriculteurs relevant de l'impôt sur le revenu selon un régime réel, quelle que soit la date de clôture au cours de l'année.

