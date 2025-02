Résultat 2024 des entreprises industrielles et commerciales : revue des principales nouveautés

Le résultat fiscal de l'exercice clos le 31 décembre 2024 des entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'IS (et de celles n'ayant pas clos d'exercice en 2024) doit être télédéclaré au plus tard le 20 mai 2025.