La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est publiée

Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 est publiée.

Surélévation en vue de la création de logements : les dérogations étendues à l'ensemble du territoire

Les dispenses de respecter certaines règles de construction, accordées par le préfet, ne sont plus réservées aux seules zones tendues.

Simplification du droit de l'urbanisme : des procédures moins nombreuses et assouplies pour les PLU et les SCOT

Réduction du nombre de procédures, remplacement de l'enquête publique par la participation du public par voie électronique (PPVE), document unique valant SCOT et PLUi sur un même périmètre... la loi de simplification modifie en profondeur les procédures de planification pour réduire les délais et les coûts.