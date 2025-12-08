With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Immobilier

[DOSSIER SPECIAL] Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Dans ce dossier, retrouvez toutes les informations dédiées à la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement publiées dans La Quotidienne.

Publié le 08/12/2025
quoti-20251208-dossier-immo.jpg

©Gettyimages

La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement est publiée

Après avoir été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement du 26 novembre 2025 est publiée.

Surélévation en vue de la création de logements : les dérogations étendues à l'ensemble du territoire

Les dispenses de respecter certaines règles de construction, accordées par le préfet, ne sont plus réservées aux seules zones tendues.

Simplification du droit de l'urbanisme : des procédures moins nombreuses et assouplies pour les PLU et les SCOT

Réduction du nombre de procédures, remplacement de l'enquête publique par la participation du public par voie électronique (PPVE), document unique valant SCOT et PLUi sur un même périmètre... la loi de simplification modifie en profondeur les procédures de planification pour réduire les délais et les coûts.

Suivez les dernières actualités en matière immobilière et assurez la relance d’activité pour vos clients ou votre entreprise avec Navis Immobilier :

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Immobilier à distance 

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Immobilier pendant 10 jours.

