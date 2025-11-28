Il résulte des dispositions de l’article 244 quater B, II-a du CGI que le CIR, s'il concerne les dépenses de recherche afférentes aux dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche pour la réalisation d'opérations qui concourent à la conception d'un prototype, ne s'applique pas, en revanche, à l'amortissement du prototype en tant que tel.

Dans ces conditions, la dotation correspondant à l'amortissement des prototypes de machines de compactage de bouteilles en plastique ne concerne pas une immobilisation affectée directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.

Dès lors, à supposer même que les éléments acquis pour constituer des prototypes puissent être qualifiés d'immobilisations, cette dotation ne peut pas être regardée comme une dépense de recherche au sens de l’article 244 quater B, II-a précité.