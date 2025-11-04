With your agreement, we and our 939 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

L'employeur peut-il imposer au salarié un changement de dénomination du poste occupé ?

La qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord, et qui s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées. Illustration dans une affaire où une salariée occupant le poste d' « office manager »  avait été réafffectée aux fonctions d' « assistante comptabilité et gestion ».

Cass. soc. 17-9-2025 n° 24-16.336 F-D, X. c/ Sté Promatec Group 

Publié le 04/11/2025
Par Laurence MECHIN
quoti-20251104-social.jpg

©Gettyimages

Une salariée occupant le poste d' « office manager », statut cadre, est placée en arrêt maladie puis licenciée pour faute grave en raison d'erreurs répétées dans l'exécution de ses tâches. La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il reposait en réalité sur son insuffisance professionnelle qui, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée, ne constitue pas une faute. Elle réclame en outre des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur.

La salariée avait en effet été réaffectée au poste d' « assistante comptabilité et gestion », tandis que ses fonctions d' « office manager » avaient été confiées à une collègue nouvellement embauchée. Les deux salariées avaient partagé 26 jours de travail avant l'arrêt maladie de l'intéressée. 

La cour d'appel avait reconnu le préjudice de la salariée, mais avait limité le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 600 €. Selon elle, en effet, le changement de dénomination du poste occupé avait certes causé un préjudice à la salariée, mais celle-ci ne rapportait pas la preuve des conséquences de ce changement sur l'étendue de ses missions. Les juges en avaient conclu que la salariée avait « seulement »  subi le désagrément de se voir privée d'une désignation gratifiante au profit d'une collègue nouvellement arrivée.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que la qualification d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut pas être modifié sans son accord, et qui s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées (jurisprudence constante, voir par exemple Cass. soc. 17-1-2006 n° 04-43.228 F-D). Elle reproche donc aux juges du fond de s'être fondés sur le seul changement de dénomination du poste pour indemniser la salariée sans avoir vérifié si les fonctions nouvellement exercées par l'intéressée correspondaient au même niveau de qualification, de responsabilités et de rattachement hiérarchique que ses fonctions antérieures. Une vérification qui devra être effectuée par la cour d'appel de renvoi.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Agriculture 2025-2026
social -

Mémento Agriculture 2025-2026

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20251017-social.jpg
Social - Social

L’activité de protection de l’environnement ne permet pas le recours aux CDD d’usage

L'activité de protection de l'environnement ne se rattachant pas au secteur de l'action culturelle visé par l'article D 1242-1 du Code du travail, l’association qui l’exerce n’est pas autorisée à conclure des CDD d’usage.
quoti-20251016-une.jpg
Social - Social

La liberté d’expression du salarié suppose qu’il s’exprime personnellement

La lettre de l’avocat d’une salariée refusant une rupture conventionnelle n’est pas assimilable à une prise de parole du salarié et n’entre pas dans le champ d’application de la liberté d’expression de ce dernier.
quoti-20251014-social.jpg
Social - Social

La mention sur le bulletin de paie des jours de RTT pris n’a qu’une valeur informative

La mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative. En cas de litige, la charge de la preuve de leur octroi incombe à l’employeur.