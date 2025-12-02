Texte adopté n° 23

Les sénateurs ont considérablement amendé le texte issu des délibérations de l’Assemblée nationale. Compte tenu du contexte politique, il est fort probable que nombre de leurs propositions ne soient pas reprises dans le texte définitif. En effet, de nombreux amendements adoptés par les sénateurs reviennent sur les modifications apportées au texte initial par les députés, voire sur des mesures ayant fait l’objet de compromis entre le Gouvernement et les députés pour permettre l’adoption du texte.

Pour rappel, les députés n’étant pas parvenus à voter le projet dans les délais impartis pour la première lecture, celui-ci avait été transmis au Sénat dans sa version issue des délibérations de l’Assemblée nationale.

Pour nos commentaires :