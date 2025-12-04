With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Social
Social - Social

La période de reconversion remplace la Pro-A et le dispositif « Transco »

Les salariés peuvent bénéficier d’une période de reconversion, aussi bien dans leur entreprise que dans une autre, financée par l’Opco et visant l’obtention d’une qualification ou d’une certification. Ce nouveau dispositif remplace la Pro-A et les « Transitions collectives » à compter du 1er janvier 2026.

Loi 2025-989 du 24-10-2025, art. 11 : JO 25

Publié le 04/12/2025
Par Frédéric SATGE
quoti-20251204-unesociale.jpg

©Gettyimages

Après la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A), qui remplaçait depuis le 1er janvier 2019 la période de professionnalisation, un nouveau dispositif de reconversion professionnelle prend le relais à compter du 1er janvier 2026 : la période de reconversion. Ses modalités d’application doivent être précisées par décret (à paraître).

Les dispositions du Code du travail relatives à la Pro-A, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026 (Loi art. 11, III). On peut imaginer qu’il en va de même des actions inscrites dans le cadre d’une « Transco » avant cette même date.

Une période de reconversion qualifiante ou certifiante…

La période de reconversion a pour objet l’acquisition d’une qualification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche (CQP ou CQPI), ou d’un ou plusieurs blocs de compétences. Elle peut aussi permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences (C. trav. art. L 6324-1 réécrit).

Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation. Celles-ci peuvent être consécutives aux périodes de mise en situation professionnelle prévues à l’article L 5135-1 du Code du travail. Le salarié peut également bénéficier : de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ; d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience ; d'un conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail (C. trav. art. L 6324-2 réécrit).

… interne ou externe à l’entreprise…

Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, les modalités d’organisation de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit entre l’employeur et le salarié. Le contrat de travail est maintenu, et le salarié perçoit sa rémunération sans modification (C. trav. art. L 6324-3, I réécrit).

Lorsque la période de reconversion est externe à l’entreprise, le contrat de travail du salarié est suspendu. Dans ce cas, un accord écrit entre l’employeur et le salarié est également obligatoire pour déterminer les modalités de cette suspension, notamment sa durée, ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil. Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins six mois précisant les modalités d’organisation de la période et prévoyant une période d’essai (C. trav. art. L 6324-3, II réécrit et L 1242-3 modifié).

… et d’une durée de 450 heures maximum, sauf accord collectif

La durée des actions de formation est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences.

Un accord d’entreprise ou de branche peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de... La suite de cet article est réservée à nos abonnés  

Retrouvez toute l'actualité sociale décryptée et commentée par la rédaction Lefebvre Dalloz dans votre Navis Social.

Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Social à distance

Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Social pendant 10 jours.

Pour en savoir plus

Pour lire l'intégralité de cet article, voir le Feuillet Rapide Social 20/25 inf. 8 p. 14. 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
SocialSocial
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251202-social.jpg
Social - Social

Retour du PLFSS à l’Assemblée nationale après son adoption en première lecture par le Sénat

Les sénateurs ont adopté en première lecture, le 26 novembre 2025, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. La commission mixte paritaire, réunie dans la foulée, a échoué. Le texte sera donc examiné en deuxième lecture par l’Assemblée nationale à compter du 2 décembre.
quoti-20251127unesociale.jpg
Social - Social

Un dispositif d’évaluation professionnelle illicite en raison de critères imprécis et subjectifs

Est illicite l’évaluation des « compétences comportementales groupe » s’appuyant sur les notions à connotation moralisatrice « optimisme », « honnêteté », « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité », autant de critères vagues et imprécis qui manquent d’objectivité.
quoti-20251120-unesociale.jpg
Social - Social

L'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel

La loi relative aux salariés expérimentés réforme en profondeur l’entretien professionnel, renommé « entretien de parcours professionnel », tant dans son contenu que dans sa périodicité, incluant également un entretien de mi-carrière.