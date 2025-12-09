With your agreement, we and our 954 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Servitude
Immobilier - Servitude

Enclave et divisions d'un fonds : fixation du passage sur les seuls terrains issus du fonds unique

Les ventes successives de parcelles devenues enclavées à la suite d’une division d’un même fonds sans qu’un droit de passage soit préalablement aménagé ne font pas obstacle à la fixation d’une servitude de passage sur les seuls terrains issus de la division.

Cass. 3e civ. 20-11-2025 n° 24-17.240 FS-B

Publié le 09/12/2025
Par Mathilde SOURBET
quoti-20251209-immo.jpg

©Gettyimages

En 2017, un propriétaire vend une partie de ses parcelles cadastrées à une société. L’autre partie des parcelles qui permettaient à l’ensemble de ses terrains d’accéder à la voie publique a été vendue en 2013 à d’autres acquéreurs.

Se prévalant d’un état d’enclave sur ses terrains, la société assigne les propriétaires d’une parcelle voisine en fixation de l’assiette d’une servitude de passage. Ces derniers s’opposent à cette demande en invoquant que l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds unique par l’acte de vente de 2013 et que la servitude de passage doit être fixée sur les terrains issus de la division.

La cour d’appel rejette la demande de fixation de l’assiette de la servitude de passage. Elle relève que l’enclavement des parcelles du demandeur résulte bien des divisions successives d’un fonds unique et que, en application de l’article 684 du Code civil, le passage ne peut être établi que sur les terrains issus du fonds divisé.

La Cour de cassation valide. Elle rappelle par ailleurs que la circonstance que les parcelles devenues enclavées soient par la suite vendues, sans qu’ait été préalablement reconnu ou aménagé un droit de passage sur les parcelles issues de la division ne fait pas obstacle à l’application de l’article 684 du Code civil.

A noter :

Le propriétaire d'un immeuble enclavé est en droit de réclamer l'institution d'une servitude de passage sur les terrains voisins pour obtenir un accès suffisant à la voie publique (C. civ. art. 682). En principe, ce droit légal de passage pour cause d'enclave peut être institué sur n'importe quel terrain avoisinant l'immeuble enclavé, dès lors qu'il assure le trajet le plus court et le moins dommageable pour les propriétaires grevés (C. civ. art. 683). Toutefois, lorsque l'enclavement résulte d'une division foncière opérée en vue d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage doit être institué prioritairement sur les terrains issus de la division (C. civ. art. 684).

Comme dans l’affaire commentée ici, en cas de division de fonds, les juges ne sont plus tenus de déterminer l'assiette du passage suivant les règles prescrites par l'article 683 du Code civil (Cass. 3e civ. 2-10-1996 n° 94-16.838). L'article 684 du Code civil n'est applicable que si l'état d'enclave est la conséquence directe de la division du fonds. La Cour de cassation avait déjà jugé que le fait qu’une division ait été opérée pour la vente de parcelles à une Safer et qu'elles aient ensuite été rétrocédées à un tiers, ne suffit pas à caractériser l'absence de lien direct entre la division et la situation d'enclave des terrains restés détenus par le propriétaire (Cass. 3e civ. 17-10-2012 n° 11-24.811 FS-PB). Ainsi, les mutations successives ne suffisent pas à remettre en cause, par elles-mêmes, l'origine directe de la situation et les prérogatives du propriétaire enclavé (Cass. 3e civ. 28-10-1974 n° 73-12.270 : Bull. civ. III n° 387).

Mémento Urbanisme - Construction 2025
Pour en savoir plus
La référence du droit de l’urbanisme et de la construction
voir Mémento Urbanisme Construction 2025 N° 22810
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierServitude
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251103-immo.jpg
Immobilier - Servitude

Servitude pour cause d'enclave : la prescription trentenaire passe avant la division foncière

Si un fonds est enclavé à la suite d’une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.
quoti-20250718-vac1.jpg
Immobilier - Servitude

La servitude pour cause d'enclave est attachée au fonds, pas à la personne

La servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne.
quoti-20250708-uneimmo.jpg
Immobilier - Servitude

La servitude pour cause d'enclave est attachée au fonds, pas à la personne

La servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne.