En 2017, un propriétaire vend une partie de ses parcelles cadastrées à une société. L’autre partie des parcelles qui permettaient à l’ensemble de ses terrains d’accéder à la voie publique a été vendue en 2013 à d’autres acquéreurs.

Se prévalant d’un état d’enclave sur ses terrains, la société assigne les propriétaires d’une parcelle voisine en fixation de l’assiette d’une servitude de passage. Ces derniers s’opposent à cette demande en invoquant que l’état d’enclave résulte de la division d’un fonds unique par l’acte de vente de 2013 et que la servitude de passage doit être fixée sur les terrains issus de la division.

La cour d’appel rejette la demande de fixation de l’assiette de la servitude de passage. Elle relève que l’enclavement des parcelles du demandeur résulte bien des divisions successives d’un fonds unique et que, en application de l’article 684 du Code civil, le passage ne peut être établi que sur les terrains issus du fonds divisé. La Cour de cassation valide. Elle rappelle par ailleurs que la circonstance que les parcelles devenues enclavées soient par la suite vendues, sans qu’ait été préalablement reconnu ou aménagé un droit de passage sur les parcelles issues de la division ne fait pas obstacle à l’application de l’article 684 du Code civil.