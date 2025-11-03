With your agreement, we and our 938 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Servitude
Immobilier - Servitude

Servitude pour cause d'enclave : la prescription trentenaire passe avant la division foncière

Si un fonds est enclavé à la suite d’une division, l'assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division.

Cass. 3e civ. 2-10-2025 n° 24-12.678 FS-B

Publié le 03/11/2025
Par Mathilde Sourbet
quoti-20251103-immo.jpg

©Gettyimages

Le propriétaire d’une parcelle cadastrée assigne ses voisins en reconnaissance par prescription trentenaire de l’existence d’une servitude de passage qui traverse leur terrain. La cour d’appel de Bordeaux rejette sa demande au motif que le passage n’est pas situé sur des terrains issus de la division foncière, quand bien même le chemin existe depuis plus de 30 ans. Elle retient ainsi que l’usage trentenaire ne permet pas de déroger à l’article 684 du Code civil qui impose que l’enclave soit reconnue seulement sur des terrains issus de la division.

Censure de la Cour de cassation. La Haute Juridiction rappelle que l’usage continu pendant 30 ans d’un chemin de passage rend inapplicable l’article 684. Elle réaffirme ainsi sa jurisprudence constante : l’assiette du passage est celle acquise par prescription, peu importe qu’elle soit située sur un fonds non issu de la division. Les Hauts Magistrats sanctionnent, en outre, l’insuffisance de motivation des juges du fond, qui n’ont pas examiné plusieurs pièces versées aux débats (attestations, acte de vente, procès-verbal, plans cadastraux, etc.) pourtant jugées convaincantes en première instance.

A noter :

La loi accorde au propriétaire d'un immeuble enclavé le droit de réclamer l'institution d'une servitude de passage sur les terrains voisins, lui permettant d'obtenir un accès suffisant à la voie publique (C. civ. art. 682). Ordinairement, ce droit légal de passage pour cause d'enclave peut être institué sur n'importe quel terrain avoisinant l'immeuble enclavé, dès lors qu'il assure le trajet le plus court et le moins dommageable pour les propriétaires grevés (C. civ. art. 683). Toutefois, lorsque l'enclavement résulte d'une division foncière opérée en vue d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage doit être institué prioritairement sur les terrains issus de la division (C. civ. art. 684). Pour autant, lorsque l’assiette du passage résulte d’un usage trentenaire, ce principe peut être écarté (Cass. 3e civ. 19-3-2003 n° 01-00.855 : Bull. civ. III n° 69). C'est ce que rappelle le présent arrêt de cassation, qui sanctionne une interprétation trop rigide par la cour d’appel de Bordeaux de l’article 684 du Code civil, au détriment de la prescription acquisitive prévue à l’article 685 énonçant que « l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par 30 ans d'usage continu » (C. civ. art. 685).

Mémento Urbanisme - Construction 2025
Pour en savoir plus
La référence du droit de l’urbanisme et de la construction
voir Mémento Urbanisme Construction 2025 N° 22810
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierServitude
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Droit des affaires
immobilier -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
à partir de 235,80 € HT/mois
Je découvre
Mémento Baux commerciaux 2025/2026
immobilier -

Mémento Baux commerciaux 2025/2026

Sécurisez vos baux et gagnez en sérénité
209,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250718-vac1.jpg
Immobilier - Servitude

La servitude pour cause d'enclave est attachée au fonds, pas à la personne

La servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne.
quoti-20250708-uneimmo.jpg
Immobilier - Servitude

La servitude pour cause d'enclave est attachée au fonds, pas à la personne

La servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne.
quoti-20250527-une.jpg
Immobilier - Servitude

Pas de vue sur un mur mitoyen sans accord exprès du propriétaire

L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.