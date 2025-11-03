Le propriétaire d’une parcelle cadastrée assigne ses voisins en reconnaissance par prescription trentenaire de l’existence d’une servitude de passage qui traverse leur terrain. La cour d’appel de Bordeaux rejette sa demande au motif que le passage n’est pas situé sur des terrains issus de la division foncière, quand bien même le chemin existe depuis plus de 30 ans. Elle retient ainsi que l’usage trentenaire ne permet pas de déroger à l’article 684 du Code civil qui impose que l’enclave soit reconnue seulement sur des terrains issus de la division.

Censure de la Cour de cassation. La Haute Juridiction rappelle que l’usage continu pendant 30 ans d’un chemin de passage rend inapplicable l’article 684. Elle réaffirme ainsi sa jurisprudence constante : l’assiette du passage est celle acquise par prescription, peu importe qu’elle soit située sur un fonds non issu de la division. Les Hauts Magistrats sanctionnent, en outre, l’insuffisance de motivation des juges du fond, qui n’ont pas examiné plusieurs pièces versées aux débats (attestations, acte de vente, procès-verbal, plans cadastraux, etc.) pourtant jugées convaincantes en première instance.