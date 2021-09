Un Français recourt à la gestation pour autrui (GPA) en Inde. Après la naissance de l’enfant, il la reconnaît à l’ambassade de France de New Delhi. La transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger ne mentionne que le nom du père. Cinq ans plus tard, le conjoint de ce dernier forme une demande d’adoption plénière de l’enfant.

La cour d’appel rejette sa demande. La convention de GPA n’ayant pas été produite, il n’est pas possible de vérifier si la mère porteuse a renoncé définitivement à l’établissement de la filiation maternelle et consenti à l’adoption de l’enfant par le mari du père. Dans ces conditions, il ne peut pas être conclu que l’adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière et avec les effets définitifs qui s’attachent à cette dernière, est conforme à l’intérêt de l’enfant, qui ne peut s’apprécier qu’au vu d’éléments biographiques suffisants.

Cassation de l’arrêt au visa des articles 16-7, 353, alinéa 1, 345-1, 1° et 47 du Code civil. Il résulte de ces textes que le droit français n’interdit pas le prononcé de l’adoption par l’époux du père de l’enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui lorsque : le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui ;

l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. En l’espèce, en l’absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l’enfant et de tout élément de fraude quant aux droits de celle-ci, le refus de l’adoption plénière fondé sur l’intérêt de l’enfant ne se justifiait pas.