Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (C. trav. art. L 1221-20). Toutefois, pour que la période d’essai soit valable, elle doit être conforme à son objet et ne doit pas être utilisée pour s'affranchir des règles protectrices du salarié, en particulier en matière de licenciement.

Une expérience sous statut non salarié…

En l’espèce, une agente commerciale a collaboré pendant 9 mois avec une société en qualité de travailleuse indépendante, sous le statut d’auto-entrepreneuse. Elle a ensuite été engagée en qualité d'agenceuse-vendeuse dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une période d'essai de 2 mois. Mais l'employeur a mis fin à l'essai au cours de cette période.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d’une demande en nullité de la période d'essai et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande a été rejetée en appel et elle s’est pourvue en cassation.

A noter : La salariée avait également formé une demande de requalification en contrat de travail de la relation contractuelle effectuée en tant qu’indépendante, mais cette demande n’a pas prospéré.

Pour rejeter la demande en nullité de la période d'essai, la cour d’appel a jugé que la salariée n'était pas liée précédemment par un contrat de travail, de sorte que l'employeur n'avait pas déjà pu apprécier ses capacités professionnelles dans ce cadre-là.

… ne justifie pas forcément la stipulation d’une période d’essai

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Après avoir rappelé les dispositions légales relatives à l’objet de la période d’essai (voir ci-dessus), elle décide que la cour d’appel ne pouvait pas rejeter la demande en nullité de la stipulation d’une période d’essai sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur n’avait pas eu l’occasion d’apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu’en soit la forme. L’affaire est donc renvoyée devant une autre cour d’appel pour y être rejugée.