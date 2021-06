Par un jugement du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Paris juge, de manière implicite, que la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur doit être assurée au contribuable pendant un examen de comptabilité.

En l'espèce, les mentions non contestées de la proposition de rectification indiquant l’existence de six réunions téléphoniques et d’au moins sept courriels adressés avec des justificatifs pendant le contrôle, qui a duré trois mois, sont suffisantes pour établir que la société n’a pas été privée d’un débat oral et contradictoire pendant l’examen de comptabilité dont elle a fait l’objet.