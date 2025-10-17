With your agreement, we and our 942 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Comptable
Comptable

[FORMATION] Conférence Arrêté des comptes 2025 et loi de finances 2026 – PME et experts-comptables

Nos experts intervenants Lefebvre Dalloz (avocat fiscaliste, expert-comptable) et CMS Francis Lefebvre (associé, avocat en droit social) décryptent pour vous les nouveautés en matière comptable, fiscale et sociale pour faciliter votre arrêté des comptes de l'exercice.

Publié le 17/10/2025
quoti-20251017-formation.jpg

© Lefebvre Dalloz

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

L'actualité comptable de l'année impactant la clôture des comptes 2025

  • Règlementation comptable : les nouveaux règlements de l'ANC

  • Doctrine comptable : analyse des réponses de la CNCC et du CSOEC

  • Les informations à porter dans l'annexe des états financiers

  • Recommandations de l'AMF : précisions

  • Principaux points de vigilance pour la clôture 2025

L'actualité fiscale de l'année et analyse jurisprudentielle

  • Résultat fiscal

  • Intégration fiscale

  • TVA & Taxe sur les salaires

  • Fiscalité des groupes

  • Fiscalité internationale

  • Contrôle et contentieux

Loi de finances 2026

  • Décryptage des nouvelles mesures

  • Analyse de leurs impacts

L'actualité sociale et ses conséquences

  • Actualité législative

  • Actualité jurisprudentielle

Les priorités pour 2026

  • Préparation de l'exercice 2026

  • Anticipation des évolutions

Le programme détaillé sera mis en ligne en octobre 2025 et sera adapté en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles jusqu'au jour de la conférence.

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Possibilité d’envoyer des questions préalablement à la conférence (a.smaniotto@lefebvre-dalloz.fr) pour orienter les débats

Echanges avec les intervenants et les participants

Accès aux documents dématérialisés (présentation, annexe documentaire) via notre plateforme en ligne

La participation en présentiel se déroule au Paris Marriott Opéra Ambassador Hôtel (Paris 9ème)

Cette formation aura lieu le 17 décembre 2025

Programme et inscription 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Comptable
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Mémento Audit et commissariat aux comptes 2025-2026
comptable -

Mémento Audit et commissariat aux comptes 2025-2026

Accomplissez vos missions en toute sécurité !
235,00 € TTC
Je découvre
Mémento Comptable 2026
comptable -

Mémento Comptable 2026

La réglementation comptable en un seul volume
199,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

logo-pwc-nouveau.png
Comptable

L’ACTU comptable, financière et de durabilité à ne pas manquer (25/25)

PwC recense pour vous l’actualité comptable (Règles françaises et IFRS), financière et de durabilité marquante qui est publiée sur les sites institutionnels (ANC, AMF, CNCC, CNOEC, EFRAG, ESMA, H2A, IASB, Legifrance…). Cette lettre est en ligne toutes les semaines sur le site de La Quotidienne.
logo-pwc-nouveau.png
Comptable

L’ACTU comptable, financière et de durabilité à ne pas manquer (24/25)

PwC recense pour vous l’actualité comptable (Règles françaises et IFRS), financière et de durabilité marquante qui est publiée sur les sites institutionnels (ANC, AMF, CNCC, CNOEC, EFRAG, ESMA, H2A, IASB, Legifrance…). Cette lettre est en ligne toutes les semaines sur le site de La Quotidienne.
logo-pwc-nouveau.png
Comptable - Comptable

Mémento IFRS 2026 : focus sur les nouveaux textes et les principaux enjeux pour les comptes IFRS 2025

À l’occasion de la sortie de l’édition 2026 du Mémento IFRS (comptes consolidés 2025), nous dressons un panorama des nouveautés intervenues depuis la précédente édition. À jour de toutes les nouveautés de l’année, sur la base des informations disponibles au 1er juin 2025, cette 18e édition du Mémento IFRS, rédigée et mise à jour par l’équipe IFRS du département Publications et Consultations de PwC, vous accompagne dans votre pratique quotidienne des IFRS et constitue l’outil indispensable pour la préparation de vos comptes consolidés en IFRS.