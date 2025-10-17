Programme de la formation
L'actualité comptable de l'année impactant la clôture des comptes 2025
Règlementation comptable : les nouveaux règlements de l'ANC
Doctrine comptable : analyse des réponses de la CNCC et du CSOEC
Les informations à porter dans l'annexe des états financiers
Recommandations de l'AMF : précisions
Principaux points de vigilance pour la clôture 2025
L'actualité fiscale de l'année et analyse jurisprudentielle
Résultat fiscal
Intégration fiscale
TVA & Taxe sur les salaires
Fiscalité des groupes
Fiscalité internationale
Contrôle et contentieux
Loi de finances 2026
Décryptage des nouvelles mesures
Analyse de leurs impacts
L'actualité sociale et ses conséquences
Actualité législative
Actualité jurisprudentielle
Les priorités pour 2026
Préparation de l'exercice 2026
Anticipation des évolutions
Le programme détaillé sera mis en ligne en octobre 2025 et sera adapté en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles jusqu'au jour de la conférence.
