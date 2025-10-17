Programme de la formation

L'actualité comptable de l'année impactant la clôture des comptes 2025

Règlementation comptable : les nouveaux règlements de l'ANC

Doctrine comptable : analyse des réponses de la CNCC et du CSOEC

Les informations à porter dans l'annexe des états financiers

Recommandations de l'AMF : précisions

Principaux points de vigilance pour la clôture 2025

L'actualité fiscale de l'année et analyse jurisprudentielle

Résultat fiscal

Intégration fiscale

TVA & Taxe sur les salaires

Fiscalité des groupes

Fiscalité internationale

Contrôle et contentieux

Loi de finances 2026

Décryptage des nouvelles mesures

Analyse de leurs impacts

L'actualité sociale et ses conséquences

Actualité législative

Actualité jurisprudentielle

Les priorités pour 2026

Préparation de l'exercice 2026

Anticipation des évolutions

Le programme détaillé sera mis en ligne en octobre 2025 et sera adapté en fonction des éventuelles évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles jusqu'au jour de la conférence.

