Cette journée d'actualité, à Paris ou à distance, est dédiée à l'analyse par un expert des dernières nouveautés comptables à appliquer résultant de la réglementation ANC, des avis techniques et études des instances professionnelles (CNCC et CNOEC). Sont abordés à la fois les nouveautés et évolutions et leurs conséquences pratiques pour une mise en œuvre immédiate, notamment : solutions informatiques, opérations de fusions, certificats d'économie d'énergie, distinction dettes / autres fonds propres, définition et fait générateur du chiffre d'affaires, groupe TVA, congés payés, modernisation des états financiers et toute autre actualité intervenue jusqu'au jour de la formation. L'expert apportera des réponses concrètes à vos interrogations.

