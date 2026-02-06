Les conditions de la garantie des loyers Visale financée par Action logement sont modifiées depuis le 6 janvier 2026.

Sont désormais couverts les loyers mensuels (charges comprises) ne dépassant pas : 1 940 € en zone I (Île-de-France) contre 1 500 € auparavant ;

1 575 € en zone II (agglomérations de plus de 100 000 habitants hors Île-de-France, Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion et Saint-Martin) contre 1 300 € auparavant ;

1 365 € en zone III (reste du territoire) contre 1 300 € auparavant.

Des plafonds spécifiques, également revalorisés, s’appliquent pour les étudiants : 1 000 € en zone I, 840 € en zone II et 680 € en zone III.

Jusqu’à présent, Visale s’adressait notamment aux salariés de plus de 30 ans du secteur privé ou agricole disposant de ressources inférieures ou égales à 1 500 € nets par mois. Ce montant est porté à 1 710 € nets par mois.

La garantie Visale ne couvre désormais plus que les 3 premières années d’occupation du logement et non plus toute la durée du bail. À l’issue de cette période de 3 ans, le locataire devra, s’il est encore éligible, faire une nouvelle demande.

Les conditions d’accès à Visale sont assouplies pour les saisonniers, notamment :

suppression du critère de mobilité géographique (jusqu’à présent, leur résidence principale devait se situer en dehors du bassin d’emploi de la mission saisonnière) ;

alignement des montants de loyers garantis sur ceux pratiqués pour les locataires hors étudiants (jusqu’à présent, les loyers mensuels, charges comprises, des saisonniers ne devaient pas dépasser 800 € en Île-de-France et 600 € sur le reste du territoire).

Enfin, à titre expérimental, le dispositif Visale pourra être mis en œuvre, sous certaines conditions, dans le cadre des contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire (CCH art. L 631-17 s.). Cette expérimentation se déroulera sur une durée maximale de 2 ans et sera limitée à 1 000 contrats par an.