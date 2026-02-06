With your agreement, we and our 961 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Immobilier - Financement de l'immobilier

La garantie des loyers Visale fait peau neuve

Relèvement des montants des loyers garantis, réduction de la durée de couverture, assouplissement des conditions applicables aux saisonniers, expérimentation d’une ouverture à la location intergénérationnelle, le dispositif de sécurisation des loyers Visale évolue en 2026.

Publié le 06/02/2026
Par Olivier DESUMEUR
Les conditions de la garantie des loyers Visale financée par Action logement sont modifiées depuis le 6 janvier 2026.

Sont désormais couverts les loyers mensuels (charges comprises) ne dépassant pas :

  • 1 940 € en zone I (Île-de-France) contre 1 500 € auparavant ;

  • 1 575 € en zone II (agglomérations de plus de 100 000 habitants hors Île-de-France, Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion et Saint-Martin) contre 1 300 € auparavant ;

  • 1 365 € en zone III (reste du territoire) contre 1 300 € auparavant.

Des plafonds spécifiques, également revalorisés, s’appliquent pour les étudiants : 1 000 € en zone I, 840 € en zone II et 680 € en zone III.

Jusqu’à présent, Visale s’adressait notamment aux salariés de plus de 30 ans du secteur privé ou agricole disposant de ressources inférieures ou égales à 1 500 € nets par mois. Ce montant est porté à 1 710 € nets par mois.

La garantie Visale ne couvre désormais plus que les 3 premières années d’occupation du logement et non plus toute la durée du bail. À l’issue de cette période de 3 ans, le locataire devra, s’il est encore éligible, faire une nouvelle demande.

Les conditions d’accès à Visale sont assouplies pour les saisonniers, notamment :

  • suppression du critère de mobilité géographique (jusqu’à présent, leur résidence principale devait se situer en dehors du bassin d’emploi de la mission saisonnière) ;

  • alignement des montants de loyers garantis sur ceux pratiqués pour les locataires hors étudiants (jusqu’à présent, les loyers mensuels, charges comprises, des saisonniers ne devaient pas dépasser 800 € en Île-de-France et 600 € sur le reste du territoire).  

Enfin, à titre expérimental, le dispositif Visale pourra être mis en œuvre, sous certaines conditions, dans le cadre des contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire (CCH art. L 631-17 s.). Cette expérimentation se déroulera sur une durée maximale de 2 ans et sera limitée à 1 000 contrats par an.

