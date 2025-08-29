With your agreement, we and our 924 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Immobilier/ Financement de l'immobilier
Immobilier - Financement de l'immobilier

MPR « rénovation globale individuelle » : réouverture le 30 septembre pour les ménages très modestes

Communiqué de presse du ministère du logement du 22-7-2025

Publié le 29/08/2025
quoti-20250829-immo.jpg

©Gettyimages

Depuis le 23 juin 2025, l’aide MaPrimeRénov’ pour les rénovations individuelles d’ampleur (MPR parcours accompagné) a été suspendue temporairement en raison d’une hausse des dépôts de dossiers et d’un risque élevé de fraudes. Une réouverture du dispositif est désormais prévue le 30 septembre 2025 mais ne concernera que les ménages très modestes. Le ministère du logement précise par ailleurs que « le volume de nouveaux dossiers acceptés sera limité à 13 000 dossiers jusqu’à la fin de l’année 2025 ».


Immobilier Financement de l'immobilier
