Depuis le 23 juin 2025, l’aide MaPrimeRénov’ pour les rénovations individuelles d’ampleur (MPR parcours accompagné) a été suspendue temporairement en raison d’une hausse des dépôts de dossiers et d’un risque élevé de fraudes. Une réouverture du dispositif est désormais prévue le 30 septembre 2025 mais ne concernera que les ménages très modestes. Le ministère du logement précise par ailleurs que « le volume de nouveaux dossiers acceptés sera limité à 13 000 dossiers jusqu’à la fin de l’année 2025 ».