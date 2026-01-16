With your agreement, we and our 960 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Divers
Affaires - Divers

IA en entreprise : risques d’ingérence économique et préconisations

La DGSI alerte sur les actions d’ingérence économique courantes inhérentes à l’usage de l’IA dans l’entreprise en relatant trois situations fréquentes issues de cas réels et les risques associés.

Ministère de l’intérieur, Flash Ingérence économique DGSI 117 – Décembre 2025

Publié le 16/01/2026
Par Marina Mareine
quoti-20260116-ia.jpg

©Gettyimages

La traduction de documents confidentiels par une IA générative standard. Les données risquent de transiter par une IA hébergée à l’étranger et d’être utilisées notamment aux fins d’entrainement des modèles, parfois sans le consentement clair des utilisateurs, et ainsi échapper à tout contrôle. 

L’évaluation des partenaires commerciaux par un outil étranger. Outre la perte du contrôle sur les données, l’évaluation exclusive par l’outil peut aboutir à des décisions automatisées difficiles à justifier dites « boîtes noires », éventuellement reproduisant des biais présents dans les données d’entrainement, et donc potentiellement inéquitables ou discriminatoires. L’outil est susceptible d’apporter la réponse la plus probable statistiquement, quitte à générer des événements (hallucinations) et pas nécessairement la plus pertinente, ni exacte, dans le contexte de la question posée.

Usurpation du visage et de la voix du dirigeant par hypertrucage (deep fake). Les risques en matière d’imitation du style humain ou d’attaques personnalisées et ciblées (spear phishing) sont difficiles à détecter. Sans oublier les « exemples contradictoires » (adversarial examples) par manipulation ou empoisonnement des données d’entrée d’IA pour provoquer des erreurs (véhicules autonomes, dispositifs médicaux).

Préconisations de la DGSI. Le cadre d’emploi de l’IA doit être défini dans la charte informatique, laquelle peut être complétée par un guide pratique sur les usages autorisés ou non de l’IA générative par les collaborateurs. Le recours à une IA générative française hébergée en France est à favoriser (souveraineté des données et respect du RGPD) ainsi que son exécution « en local », directement sur le système d’information de l’entreprise (confidentialité et contrôle accrus des données). Le développement d’une culture de la cybersécurité passe par la formation (exclusion des données personnelles, des tâches sensibles, vérifications systématiques des résultats), la transparence vis-à-vis de la hiérarchie comme du client. La DGSI met à disposition une adresse dédiée pour signaler tout événement suspect lié à l’utilisation de l’IA: securite-economique@interieur.gouv.fr

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
AffairesDivers
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20250908-affaires.jpg
Affaires - Divers

Quand l'alerte lancée par l'ancien compliance officer de l'entreprise aboutit à une CJIP

Une CJIP se fonde pour la première fois sur des faits de corruption dénoncés au PNF par l'ancien compliance officer d'une société, dont certaines des alertes n'avaient pas été prises en compte par la direction avant sa démission.
quoti-20250707-une.jpg
Affaires - Divers

Fourniture illicite de consultations juridiques : illustration

S’il n’est pas un professionnel du droit ou assimilé, un prestataire spécialisé dans l’assistance des victimes d'accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation n’est pas autorisé à leur fournir des consultations juridiques.
quoti-20250312-afa.jpg
Affaires - Divers

Retour sur sept ans de contrôles de l’Agence française anticorruption

Mes B. Cazeneuve et A. Coviaux dressent un bilan des contrôles de l’AFA. L’occasion de revenir sur les méthodes de contrôle et les attentes de l’Agence en matière de dispositif anticorruption.