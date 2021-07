Une indemnité transactionnelle perçue à la suite de la rupture du contrat de travail n'est susceptible d'être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée d'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies, 1 du CGI que s'il résulte de l'instruction que la rupture est assimilable à un tel licenciement. La détermination par le juge de la nature de l'indemnité se fait au vu de l'instruction et conformément à la jurisprudence établie par le juge du travail (CE 5-7-2018 n° 401157 ; CE 30-1-2019 n° 414136 : La Quotidienne du 6 mars 2019 ; CE 13-3-2019 n° 408498).

Faisant application de cette jurisprudence dans le cas d'une transaction faisant suite à une rupture conventionnelle homologuée, le Conseil d'État juge que l'indemnité transactionnelle peut être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse exonérée si le salarié ne s'est pas vu remettre un exemplaire de la convention de rupture. En effet, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.