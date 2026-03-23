L’indice national des fermages s’établit pour 2026 à 127,04, soit une hausse de 3,23 % par rapport à l’année 2025. L’actualisation du fermage peut se faire en tenant compte du taux de variation de l’indice. Par exemple, si le prix du fermage en 2025 était de 1 000 €, il s’établit en 2026 à : 1 000 × (1+ 3,23 %) = 1 032,30 €. Autre méthode : le fermage actualisé peut se calculer en appliquant au montant du fermage de l’année précédente le rapport entre l’indice du prix des fermages de l’année d’actualisation et celui de l’année précédente. Dans notre exemple, le prix du fermage pour 2026 est de : 1 000 × (127,04 [indice 2026] / 123,06 [indice 2025]) = 1 032,34 €.