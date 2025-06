Trois voisins sont propriétaires en indivision du chemin de desserte de leurs propriétés. Deux d’entre eux décident de faire édifier une rampe d’accès bétonnée permettant un accès plus direct à leurs fonds. L’autre voisin les assigne pour obtenir la démolition de l’ouvrage et la réfection du chemin, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices moral et de jouissance. Ses demandes sont rejetées par la cour d’appel qui considère que la rampe bétonnée ne l'empêche pas d'emprunter la partie du chemin sur laquelle elle a été construite.

Cassation. En matière d'indivision forcée, chacun des indivisaires a le droit d'user et de jouir du bien indivis, à la condition de ne pas en changer la destination sans le consentement unanime de tous les copropriétaires et de ne causer ni dommage ni trouble à la possession d'aucun d'eux. Mais chacun d'eux peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages édifiés sans son consentement sur le fonds indivis, ne pouvant être contraint d'en devenir propriétaire.