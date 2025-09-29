With your agreement, we and our 936 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Droits d'enregistrement
Fiscal - Droits d'enregistrement

[INFOGRAPHIE] Droit de vente : la qualification de primo-accédant s'apprécie à l'égard de chaque membre du couple

La condition de première propriété pour l'exemption de la hausse temporaire du droit départemental de vente en cas d'acquisition par un couple est précisée par l'administration.

Rép. Berger : AN 16-9-2025 n° 5129

Publié le 29/09/2025

L'article 116, II de la loi 2025-127 du 14 février 2025 autorise les départements à augmenter, jusqu’au 31 mars 2028, le taux du droit proportionnel qu’ils perçoivent lors des acquisitions d’immeubles. Les primo-accédants sont toutefois exemptés de cette hausse.

Interrogé sur l’appréciation de la condition de première propriété s'agissant des couples, le ministre a donné les précisions suivantes.

Dans le cadre d'une acquisition en indivision, chaque indivisaire a une quote-part des droits sur le bien (C. civ. art. 815-3). Ainsi, l'absence de hausse temporaire du droit de vente départemental bénéficie à chaque acquéreur indivisaire répondant personnellement à la qualification de primo-accédant à hauteur de sa quote-part. Cette règle s'applique aux concubins, personnes liées par un Pacs ainsi qu'aux époux mariés sous un régime de séparation de biens.

En revanche, en présence d'acquisition par des couples mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle, les deux membres du couple doivent répondre à la qualification de primo-accédant afin que la hausse temporaire du droit de vente ne soit pas appliquée. Toutefois, en présence d'une acquisition faite par un seul des époux mariés sous un régime communautaire, la condition de première propriété ne sera requise que pour lui seul, si l'acquisition est faite sur ses fonds propres, remploi ou subrogation de bien propre en respectant la double déclaration dans l'acte.

Mémento Fiscal 2025
Pour en savoir plus
Synthèse pratique de l’ensemble de la réglementation fiscale applicable
voir Mémento Fiscal n° 66185 s.
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
FiscalDroits d'enregistrement
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Fiscal
fiscal -

Navis Fiscal

Un fonds documentaire juridique dédié à la fiscalité et mis à jour en continu
411,67 € HT/mois
Je découvre
Mémento Successions Libéralités 2025
fiscal -

Mémento Successions Libéralités 2025

Votre référence en la matière !
169,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

quoti-20250922-fiscal-une.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Droit de vente réduit pour les primo-accédants : focus sur la condition de résidence principale

La condition d’application de l’allègement du droit de vente d’immeuble qui peut être décidé par les départements au bénéfice des primo-accédants vient d’être précisée par décret.
quoti-20250911-fiscal.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Partage entre ex-concubins : le taux réduit ne s'applique pas

Les partages d'intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 1,10 %.
quoti-20250718-vac1.jpg
Fiscal - Droits d'enregistrement

Droits d'enregistrement : l'obligation de télédéclaration et télépaiement abrogée avant son entrée en vigueur

L’utilisation du service de l’enregistrement en ligne reste facultative pour l’instant, le décret qui prévoyait une entrée en vigueur de l'obligation au plus tard au 1er juillet 2025 étant abrogé.