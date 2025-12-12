[INFOGRAPHIE] Fermeture de fin d’année : quelles obligations pour l’employeur ?

Décider de fermer l’entreprise pendant les fêtes peut sembler pratique, mais cette décision suppose une certaine vigilance de l'employeur. Entre organisation des congés payés, consultation du CSE et respect des échéances sociales et fiscales, ce dernier doit anticiper pour éviter tout faux pas. Les points clés sont abordés dans cette infographie.