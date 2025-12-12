With your agreement, we and our 954 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.
[INFOGRAPHIE] Fermeture de fin d’année : quelles obligations pour l’employeur ?
Décider de fermer l’entreprise pendant les fêtes peut sembler pratique, mais cette décision suppose une certaine vigilance de l'employeur. Entre organisation des congés payés, consultation du CSE et respect des échéances sociales et fiscales, ce dernier doit anticiper pour éviter tout faux pas. Les points clés sont abordés dans cette infographie.