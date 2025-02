[INFOGRAPHIE] Index de l'égalité professionnelle : employeurs, attention, la date limite de publication approche !

Avant le 1er mars de chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent dévoiler leurs efforts pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. À cet effet, elles doivent publier leur index de l'égalité professionnelle femmes et hommes à partir de plusieurs indicateurs. Cette infographie synthétise pour vous les différents indicateurs en fonction de la taille de l'entreprise.