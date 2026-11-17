Après plusieurs semaines de mobilisation dans le pays, le Premier ministre a réuni, ce lundi 9 novembre, patronat et syndicats pour une conférence sociale sur le pouvoir d’achat et les salaires au terme de laquelle il a annoncé plusieurs mesures visant à répondre aux différentes revendications exprimées.

Un relèvement du Smic de 1,6 % au 1er décembre prochain

Parmi les leviers retenus pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’anticiper d’un mois la hausse du Smic et de l’assortir d’un coup de pouce. Celui-ci devrait donc augmenter de 1,6 % au 1er décembre prochain pour s’établir à environ 1 502 € net par mois, a indiqué le ministre du Travail lors de la conférence de presse qui s’est tenue à l’issue de la conférence sociale. Au cours de l’année 2026, le Smic aura augmenté de 5,2 %, soit 75 € nets supplémentaires, a-t-il précisé.

Actuellement fixé à 12,31 € brut, le montant horaire du Smic atteindrait, selon nos calculs, confirmés par le ministère du Travail, 12,51 € au 1er décembre, soit 1 897,35 € bruts par mois (sur la base de 35 x 52/12 x taux horaire). Ces montants doivent encore être confirmés par décret.

D'autres mesures sur les salaires

« Le Smic c’est un coup de pouce, mais c’est aussi un coup de boost », a souligné Jean-Pierre Farandou. Il a ainsi demandé aux branches professionnelles d’ouvrir des négociations très rapidement, soit dès la semaine prochaine, pour relever les minima conventionnels en tenant compte de ce nouveau Smic. Selon le ministère du Travail, actuellement 69 branches ne sont pas conformes à la valeur du Smic. Au 1er décembre 2026, après la revalorisation, 64 nouvelles branches basculeraient dans la non-conformité.

Les branches devront également « en profiter pour regarder les classifications les plus basses où il y a un tassement dans les grilles » et « pourquoi pas rouvrir les discussions pour les branches qui n’ont pas repris leurs classifications depuis plus de 10 ans ».

A noter : Le décret d’application de l’article 20 de la LFSS pour 2026 qui prévoit d’adapter le mécanisme de la réduction générale dégressive unique (RGDU) afin de pénaliser les branches dans lesquelles les minima de salaire sont inférieurs au Smic (FRS 24/25 inf. 6 p. 14) est paru au JO du 10 novembre. En outre, le Gouvernement a annoncé la mise à plat, d'ici la fin de la mandature, du système des allégements généraux de cotisations patronales qui a besoin d'être réformé.

Pour inciter les branches à avancer, un comité de suivi des salaires va être mis en place, auquel participeront les organisations syndicales et patronales. Ce comité devrait se réunir en tout début de semaine prochaine, a indiqué le ministre du Travail.

Enfin, pour stimuler les négociations annuelles sur les salaires dans les entreprises, le Gouvernement entend prendre un décret en Conseil d’Etat qui prévoira d’informer le CSE de toutes les aides publiques que reçoit une entreprise.