With your agreement, we and our 961 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Conclusion
Affaires - Conclusion

L’information en lien avec le contrat ne relève pas toujours du devoir d’information précontractuelle

La Cour de cassation confirme : pour relever du devoir d’information précontractuelle, une information doit être non seulement en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties mais aussi déterminante du consentement.

Cass. 3e civ. 27-11-2025 n° 23-18.439 F-D

Publié le 05/02/2026
quoti-20260205-affaires.jpg

©Gettyimages

L’acheteur d’une maison d’habitation se plaint que les vendeurs ne lui ont pas communiqué le montant de la taxe foncière lors la vente. Pour lui, cette taxe, qui constitue une charge afférente à l’immeuble, a un lien direct et nécessaire avec le contrat de vente immobilière, de sorte que les vendeurs ont manqué à leur devoir d’information précontractuelle. Il leur réclame donc des dommages-intérêts.

En vain. Il résulte de l'article 1112-1 du Code civil, précise la Cour de cassation, que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. Il ne porte donc pas sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. En l’espèce, le montant de la taxe foncière ne constituait pas une information importante pour l’acheteur et déterminante de son consentement dès lors qu’il n’avait pas jugé utile de se faire communiquer par les vendeurs, avant de signer l’acte définitif de vente, les avis d’imposition de cette taxe pour les années antérieures et que l’acte ne comportait aucune référence à un montant maximum de cette taxe.

A noter :

Aux termes de l’article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance de 2016, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (al. 1) ; ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (al. 3). Le rapport au Président de la République sur l’ordonnance de 2016 (JO 11-2-2016 texte n° 25)  présentait l’alinea 3 précité comme la définition du caractère déterminant de l’information. Cet alinea a pu être ainsi lu comme édictant une présomption irréfragable du caractère déterminant des informations présentant le lien précité, ce que contestait la doctrine.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà écarté cette interprétation (Cass. com. 14-5-2025 n° 23-17.948 FS-B : BRDA 12/25 inf. 7), dans des termes repris ici pour la première fois, à notre connaissance, par la troisième chambre civile de la Haute Juridiction.

L’existence d’un lien direct et nécessaire de l’information avec le contenu du contrat ou la qualité des parties est donc bien une condition « autonome » de l’application du devoir d’information, au même titre que les trois conditions figurant dans l’alinéa 1 : connaissance de l’information par le débiteur du devoir d’information, caractère déterminant de l’information pour le créancier de ce devoir, ignorance légitime de ce dernier ou confiance faite au débiteur du devoir. Cette « réécriture » de l’article 1112-1 est considérée comme trop restrictive par un auteur (A. Lecourt, La réécriture discrète et contestable de l'article 1112-1 du Code civil par la Cour de cassation en matière de cession de droits sociaux : RTD com. 2025 p. 703).

L’arrêt commenté constitue en outre une illustration d’une information, certes en lien avec le contrat, mais dénuée de caractère déterminant : celle que le cocontractant, qui se plaint d’un manquement au devoir d’information, n’a pas pris soin de faire entrer dans le champ contractuel. 

Document et lien associés : 

Cass. 3e civ. 27-11-2025 n° 23-18.439 F-D

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
AffairesConclusion
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20251113-affaires.jpg
Affaires - Conclusion

Agir en gérant d’affaires de son conjoint permet à un époux de conclure régulièrement un bail

Le bail rural conclu par un époux agissant seul sur un bien commun n'encourt pas la nullité dès lors que cet époux a agi en tant que gérant d'affaires pour son conjoint, peu important que ce dernier ne soit pas hors d'état de manifester sa volonté.
quoti-20250901-affaires.jpg
Affaires - Conclusion

Le contrat contraire à un code de déontologie professionnelle n’est pas nécessairement nul

Le contrat, conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d'une loi ou d'un règlement, n’est pas nul pour objet illicite.
quoti-20241114-affaires.jpg
Affaires - Conclusion

Faute de l’agence de voyages qui n’a pas informé le voyageur des conditions d’obtention d’un visa

L'agence de voyages qui n’a pas alerté des voyageurs sur les risques de ne pas obtenir un visa leur permettant d’entrer aux Etats-Unis en raison de la date rapprochée du départ a manqué à son obligation d'information issue de l'article 1112-1 du Code civil.