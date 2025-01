L’adoption du Règlement européen sur l’Intelligence Artificielle (RIA) marque un tournant décisif dans la manière dont l’Union européenne encadre l’intelligence artificielle. À cette occasion, l’Union européenne est devenue la première région au monde à adopter une législation générale sur l’IA.

Lefebvre Dalloz Compétences vous donne gratuitement accès à un livre blanc qui, s'il n’a pas vocation à être exhaustif, est conçu pour exposer les principaux aspects de cette réglementation.

Pour en savoir plus sur l'origine, les objectifs et la portée du RIA, les définitions clés, les différents statuts et l'entrée en application du RIA, la classification des systèmes d’IA, le cas particulier des modèles d’IA à usage général, les obligations applicables pour les SIA à haut risque et celles applicables pour les SIA à risque limité, la gouvernance du RIA et les sanctions du RIA, c'est par ici.

: Edouard Verbecq, avocat associé au sein du cabinet Mayence Avocats.