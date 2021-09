On le sait, l'apport en société d’un bien immobilier peut faire l'objet d'un droit de préemption au profit de collectivités territoriales ou de certains organismes. Tel est le cas, notamment, lorsque ce bien est situé dans le territoire d'une commune titulaire d'un droit de préemption urbain (C. urb. art. L 211-1 s.), dans une zone d'aménagement différé (ZAD) ou dans un périmètre provisoire de ZAD (C. urb. art. L 212-1 s.).

L’article 244 de la loi de lutte contre le dérèglement climatique institue un nouveau droit de préemption au profit des communes et intercommunalités, en intégrant dans le Code de l’urbanisme un chapitre, intitulé « Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » (C. urb. art. L 219-1 s. nouveaux). L’objectif est de permettre aux communes d’acquérir les terrains et les biens destinés à disparaître (Rapport AN n° 3995 p. 398).

Une société explorant ou exploitant une mine est, on le rappelle, responsable des dommages causés par son activité (C. minier art. L 155-3). Elle est également soumise à une procédure d’arrêt des travaux en cas de cessation d’exploitation ou de fin de tranche de travaux, incluant la mise en œuvre de mesures permettant de faire cesser les nuisances engendrées par l’activité minière et de préserver la salubrité publique, la solidité des édifices, la protection des espaces naturels, ainsi que divers autres intérêts définis par la loi (C. minier art. L 163-1 s.).

Si la société mère est condamnée mais qu'elle n'est pas en mesure de financer ces mesures, l’action en justice peut être engagée contre la société détenant plus de la moitié du capital de celle-ci (société grand-mère) ou encore, si cette dernière ne peut pas non plus les prendre en charge, contre sa propre société mère (société arrière-grand-mère) (art. précités).

Sont concernées les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dont le total de bilan excède 20 millions d'euros ou dont le chiffre d'affaires net excède 40 millions d'euros et qui emploient un nombre moyen de salariés permanents supérieur à 500, ainsi que celles dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé mais dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires net excède 100 millions d'euros et dont le nombre moyen de salariés permanents est supérieur à 500. Les sociétés qui établissent des comptes consolidés doivent également établir une déclaration de performance extra-financière lorsque l’ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation excède ces seuils (C. com. art. L 225-102-1, L 22-10-36, L 226-1, R 225-104 et R 22-10-29). Environ 3 800 entreprises sont actuellement soumises à cette obligation (Etude d’impact p. 290).

Certaines sociétés de grande taille doivent, on le rappelle, intégrer dans leur rapport de gestion annuel une déclaration de performance extra-financière (C. com. art. L 225-102-1, I, L 22-10-36, L 226-1).

La déclaration de performance extra-financière doit actuellement présenter des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité, dans la mesure nécessaire à la compréhension de sa situation, de l’évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité. La déclaration doit comprendre notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l’activité de la société et de l’usage des biens et services qu’elle produit (C. com. art. L 225-102-1, III-al. 1 et 2, sur renvoi de l’art. L 22-10-36, al. 2 pour les sociétés cotées). Lorsque ces informations sont pertinentes, elle doit en particulier présenter les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générées du fait de l'activité de la société , les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire ces émissions et les moyens mis en œuvre à cet effet (C. com. art. R 225-105, II-A 2°-d).

La loi Climat complète le contenu de la déclaration de performance extra-financière afin de responsabiliser les « chargeurs » : pour les exercices ouverts à compter du 1 er juillet 2022, la déclaration devra inclure des informations relatives aux postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité ainsi qu’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité (C. com. art. L 225-102-1 modifié ; Loi art. 138, I et III).

L’objectif de la mesure est de généraliser l’obligation de prendre en compte les émissions de gaz à effet de serre en la faisant désormais peser sur les « chargeurs » (c’est-à-dire ceux qui commandent, pour leur activité, des prestations de transport à des transporteurs ou à des commissionnaires de transport) et non plus seulement, comme c’est le cas actuellement, sur les entreprises rendant des services de transport et autres sociétés pour lesquelles ce poste d’émission est significatif. La mesure vise à mettre en œuvre la proposition SD-B1.6 de la Convention citoyenne pour le climat (version du 29-1-2021), qui préconise d’obliger les chargeurs à intégrer des clauses environnementales ; plus généralement, elle a pour but de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre, le secteur du transport représentant 30 % de ces émissions (Etude d’impact p. 285).

Rappelons que la déclaration de performance extra-financière doit être mise à la disposition du public et rendue aisément accessible sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l’exercice et pendant cinq ans (C. com. art. L 225-102-1 et R 225-105-1). Tout intéressé peut demander en justice d’ enjoindre sous astreinte à la société de communiquer les informations à mentionner dans la déclaration si elles ne figurent pas dans le rapport de gestion (C. com. art. L 225-102-1, V et art. L 22-10-36, al. 3). En outre, les sociétés les plus importantes, c’est-à-dire celles dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires net excède 100 millions d’euros et dont le nombre de salariés est supérieur à 500, doivent faire vérifier les informations de la déclaration de performance extra-financière par un organisme indépendant dont l’avis est transmis aux actionnaires (C. com. art. L 225-102-1, V, L 22-10-36 et R 225-105-2, II).

Les sociétés employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises directes ou indirectes ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises et étrangères directes ou indirectes doivent établir un plan de vigilance. Ce plan et un compte rendu de sa mise en œuvre effective doivent être inclus dans le rapport de gestion annuel de ces sociétés et publiés (C. com. art. L 225-102-4, I-al. 1 et 10).

Le plan de vigilance doit comporter les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement résultant de l’activité de la société et des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants et fournisseurs avec qui elle entretient une relation commerciale établie, lorsque les activités sont rattachées à cette relation (C. com. art L 225-102-4, I-al. 3).